Fasano, importante conferma: l'attaccante Corvino resta in biancazzurro

Vincenzo Corvino e il Fasano andranno ancora avanti assieme. La società biancazzurra ha infatti confermato l'attaccante classe 1991 approdato nella stagione 2017/2018, quando diede il suo contributo alla promozione in Serie D del club: dopo aver militato fino al 2020, Corvino ha trascorso una parentesi al Taranto raccogliendo 10 presenze e 2 gol nell'annata 2020/2021, caratterizzata da un problema al ginocchio; l'estate scorsa il ritorno in quel di Fasano, con 27 presenze, 11 gol e 7 assist tra campionato e Coppa Italia Serie D. Un'operazione importante, per mettere a disposizione del tecnico Ivan Tisci non solo un calciatore abile a livello tecnico e duttile ma anche un elemento di esperienza, una vera e propria bandiera.

Fasano, Corvino: "Qui mi sento a casa"

Tramite una nota pubblicata sui canali ufficiali del club, Corvino ha espresso tutta la sua felicità per un'avventura che durerà almeno un'altra stagione: “Fasano è una scelta di cuore , qui mi sento a casa mia, sono stato sempre bene e continuerò a dare il massimo per questa maglia e per questa città. La gente mi vuole bene e io voglio bene al Fasano e insieme possiamo fare ancora grandi cose. Mi auguro di disputare un campionato importante, a livello di squadra e personale. Voglio togliermi grandi soddisfazioni”.