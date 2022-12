Calciomercato Fasano, ingaggiato il terzino sinistro Roberto Farinola

Rinforzo in entrata per il Fasano. I biancazzurri si sono assicurati le prestazioni del terzino sinistro Roberto Farinola: il classe 2001 ha iniziato questa stagione in forza al Team Altamura, dove ha raccolto 6 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D. All'occorrenza utilizzabile come esterno di centrocampo, nel 2021/2022 ha giocato per il Bisceglie, agli ordini dell'attuale tecnico del Fasano Ivan Tisci durante le ultime gare (29 i gettoni totali); Afragolese, Arzignano Valchiampo e Francavilla in Sinni le altre squadre in cui ha militato.

Farinola ha rilasciato le sue prime dichiarazioni tramite i canali ufficiali del club: "Quando mi ha chiamato mister Tisci non ho esitato. Ho lasciato un bel gruppo ad Altamura ma ora sono qui e voglio ritagliarmi uno spazio importante. Arrivo in una grande piazza, con una tifoseria top e sono stato subito accolto benissimo dai nuovi compagni. Già conoscevo Acosta e Di Vittorio per averci giocato insieme a Bisceglie, ho trovato un ambiente fantastico. Qui ci sono tutte le condizioni per fare bene".