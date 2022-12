Calciomercato Fasano, rinforzo per il centrocampo: ecco Rodrigo Izco

Il Fasano rinforza il centrocampo con l'arrivo di Rodrigo Izco. Il classe 1994, nativo di Buenos Aires, ha iniziato la stagione attualmente in corso in forza al Licata (squadra in cui ha militato anche nel 2020/2021) nel girone I della Serie D, totalizzando 10 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D. In Puglia ha vestito la maglia del Bisceglie nella scorsa annata: 37 le presenze messe a referto, condite da una rete; in Argentina invece ha giocato per il Nueva Chicago, il Club Almagro, l'Estudiantes de San Luis e il Club Ferro Carril Oeste.



Fasano, Rodrigo Izco: "Contento di aver firmato per un club importante"

Tramite la pagina Facebook del club, Rodrigo Izco ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Fasano: “Sono molto contento d’aver firmato con un club importante come il Fasano. Ho la fortuna di conoscere il mister ed i suoi dettami tattici, sicuramente m’integrerò con i nuovi compagni il più velocemente possibile. In campo, preferisco agire da mezzala ma anche da esterno di centrocampo. Mi descrivo come un giocatore veloce e, sfruttando le mie qualità, cercherò d’aiutare la squadra in entrambe le fasi. Ci vediamo al “Vito Curlo!"