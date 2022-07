Calciomercato Fasano, rinforzo per la difesa: dal Caravaggio arriva Giancarlo Aprile

Altro acquisto a stretto giro per il Fasano, che nelle ultime ore ha annunciato l'ingaggio del terzino destro Matteo Savarese. Vestirà la maglia biancazzurra per la prossima stagione anche il difensore centrale Giancarlo Aprile: nel 2021/2022 ha militato nel Caravaggio totalizzando 29 presenze tra campionato e playout; lunga la sua trafila in Serie D, dove ha inoltre giocato per Arconatese, Fanfulla e Città di Varese. Si tratta di un calciatore abile nel gioco aereo e nell'impostazione della manovra.

Fasano, le parole di Aprile: "Per me è una sfida"

Attraverso una nota ufficiale rilasciata dal club, il difensore classe 1999 ha commentato il suo approdo in biancazzurro dicendosi pronto alla sua prima esperienza nel girone H, storicamente uno tra i più competitivi: "Per me è una sfida. Voglio confrontarmi con il girone più difficile della categoria in Italia. Si è presentata la possibilità di giocare nel Fasano e non me la sono lasciata sfuggire. Ho diversi amici in Puglia e tutti mi hanno parlato bene di questa piazza. Nel girone H ci sono grandi città, tifoserie calde, grande interesse e visibilità. Tutti aspetti stimolanti per un calciatore. Ho già fatto un giro in città e ho visitato lo stadio, l’impatto è stato molto positivo”.