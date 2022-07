Calciomercato Fasano, tesserato il terzino destro Matteo Savarese

Il Fasano mette a segno il terzo colpo di mercato in entrata, dopo quelli che hanno portato alla corte di Ivan Tisci l'attaccante Ivan Di Federico e il difensore Umberto Pizzoleo (e c'è da considerare, anche, la conferma di Ivan Gomes Forbes). I biancazzurri hanno acquisito il terzino destro Matteo Savarese, reduce dall'esperienza all'Athletic Carpri, formazione del girone D della Serie D. Ha militato inoltre nel settore giovanile del Pescara, fino all'Under 19.

Fasano, Matteo Savarese: "Questa piazza è l'ideale per crescere"

Savarese sarà agli ordini di Tisci, che lo ha già allenato proprio nel corso della sua esperienza al Pescara. Ora si prospetta un'avventura in un girone tutt'altro che semplice, ma il classe 2004 è pronto ad affrontarla per poter migliorare. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate tramite una nota ufficiale del club: “Conosco mister Tisci che mi ha allenato a Pescara. Sarà la mia prima volta nel girone H, il più difficile della categoria e sono contento di poterlo affrontare in una piazza importante come Fasano, ideale per la crescita di un giovane calciatore. Sono un laterale destro, mi piace spingere sulla fascia e la velocità è la mia caratteristica principale”.