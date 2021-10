Brindisi, due rinforzi di esperienza per la mediana: arrivano Galdean e Zappacosta

Due rinforzi di esperienza per la mediana del Brindisi, per cercare di invertire il trend negativo di questo scorcio di stagione. Agli ordini del tecnico Mauro Chianese è arrivato l'esperto regista classe 1989 Marian Galdean, con un passato tra le altre alla Virtus Francavilla e Taranto e reduce dall'esperienza al Francavilla sul Sinni; inoltre è tornato il centrocampista Giacomo Zappacosta, già in biancazzurro nell'annata 2019/2020. Nella scorsa stagione Zappacosta ha militato nel Nardò.

Di seguito i comunicati del Brindisi riguardo l'acquisizione dei due calciatori:

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Marian Galdean, centrocampista classe 1989 con un passato tra le fila di Casarano, Gallipoli, Virtus Francavilla, Matera e Taranto. Il calciatore si è già messo a disposizione di Mister Chianese.

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Zappacosta, centrocampista classe 1988 che in passato ha vestito le maglie di Lecce, Pescara, Catanzaro e Barletta. Per Zappacosta si tratta di un ritorno in casa biancazzurra: ha infatti militato nel Brindisi nella stagione 2019-2020.