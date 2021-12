Due nuovi rinforzi per il Brindisi: ingaggiati il portiere Cavalli e il difensore Costa

Due nuovi rinforzi per il Brindisi. La società biancazzurra ha infatti annunciato gli ingaggi del portiere Andrea Cavalli (classe 1999) e del difensore Christian Costa (classe 2000). Cavalli nella scorsa annata ha militato nel Paternò, maturando esperienze al Trastevere, Trapani e Monterosi (tra le altre); Costa ha iniziato la stagione in corso col Licata e in passato ha vestito le maglie di Caronnese, Cittanovese e Agropoli.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

