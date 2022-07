Virtus Francavilla, per il centrocampo c'è Alessio Lo Duca

Serie C Girone C

Alessio Lo Duca è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla: la società biancazzurra ha annunciato l'arrivo di un altro calciatore under, dopo aver chiuso l'affare nei giorni scorsi. Il classe 2003 arriva dal Fiuggi, con cui ha totalizzato 27 presenze in Serie D nelle ultime due stagioni. Lo Duca è un centrocampista che può essere impiegato anche sulla fascia sinistra, il suo arrivo segue quello, sempre per il centrocampo, di Tommaso Di Marco, ingaggiato in prestito dal Torino.

Calciomercato Virtus Francavilla, ecco Alessio Lo Duca: il comunicato dei biancazzurri

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Lo Duca. Il giovane centrocampista classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atletico Terme Fiuggi. Nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze nel Campionato di serie D girone F con la squadra laziale. Il calciatore sarà a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena.