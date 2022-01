Virtus Francavilla, prestito al Monterosi per Ekuban: l'attaccante ha rinnovato fino al 2024

Girone C

Nuova operazione in uscita per la Virtus Francavilla. L'attaccante classe 2000 Joseph Ekuban è stato ceduto in prestito al Monterosi; allo stesso tempo il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con la società biancazzurra fino al 2024. Nella prima parte di stagione Ekuban ha totalizzato 15 presenze e 2 gol.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il calciatore Joseph Ekuban all’Fc Monterosi Tuscia. Contestualmente la società comunica di aver rinnovato il contratto in essere fino al giugno 2024. La società ringrazia Joseph per l’impegno profuso con i colori biancazzurri, augurandogli le migliori fortune professionali.