Virtus Francavilla, movimenti per la difesa: ceduto Miceli, in arrivo due under

Cambiano le pedine della retroguardia della Virtus Francavilla. Il mercato della società biancazzurra sta iniziando a carburare, nell'ottica dell'abbassamento del monte ingaggi e del ringiovanimento della rosa stessa. Partito l'attaccante Joseph Ekuban (in prestito alla Fidelis Andria), ora i fari sono puntati sulla difesa: Mirko Miceli lascia la Città degli Imperiali a titolo definitivo e va alla Turris. Il centrale classe 1991, protagonista di una prima parte di stagione altalenante, cambia casacca dopo essere arrivato in Puglia nell'estate 2021.

Per un'uscita ufficializzata, due sono le entrate che la Virtus Francavilla si appresta a chiudere definitivamente. Dal Crotone arriverà il difensore classe 2002 Sergio Yakubiv, in un'operazione a titolo definitivo che prevede il diritto di recompra del club rossoblù per il prospetto; Yakubiv ha raccolto 3 presenze nella Coppa Italia di Serie C e 10 nel campionato Primavera 2. Non solo, perché il tecnico Antonio Calabro accoglierà Davide De Marino, classe 2000, di proprietà della Juventus Next Gen: in grado di giocare anche come terzino sinistro, De Marino ha iniziato la stagione 2022/2023 in forza al Pescara con 3 presenze messe a referto. Si tratta di un prestito.