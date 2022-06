Calciomercato Virtus Francavilla, continua la ricerca degli under. Diverse mosse per la mediana in vista

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla continua a muoversi sul mercato per gettare le basi della stagione 2022/2023. All'orizzonte non ci sarà nessuna grossa rivoluzione, poiché i biancazzurri possono contare su un buon blocco di calciatori già in forza alla rosa: in questo momento gli sforzi del club sono concentrati alla ricerca di alcuni under, visto che si punterà ancora una volta sul minutaggio. In particolare c'è la necessità di coprire la casella di esterno destro, dove servirà prendere due nuovi elementi; il prestito di Roberto Pierno dal Lecce, infatti, non verrà prolungato. Diversi sono i profili analizzati dalla dirigenza, la cui strategia concordata col tecnico Antonio Calabro sembra chiara: nel 3-5-2 i tre spot riservati agli under saranno sulle due corsie esterne e in mediana, reparto che sarà completato da due calciatori over.

Calciomercato Virtus Francavilla, il centrocampo: tra possibili partenze e arrivi

A tal proposito, il centrocampo potrebbe essere il reparto che verrà più ritoccato nelle prossime settimane. Domenico Franco, in scadenza di contratto a fine mese, pare destinato a lasciare la Città degli Imperiali, cosa che potrebbe fare anche Marco Toscano: più passa il tempo, più aumentano le possibilità di addio del classe 1997, che intanto ha ricevuto una proposta di rinnovo dalla Virtus. In partenza potrebbe esserci Mario Prezioso, cercato da alcuni club. Insomma, un potenziale cantiere aperto: in questi giorni sono spuntati alcuni nomi in ottica entrata, ma non ci sono fronti aperti al momento.

Fredda la pista che porta a Luca Verna, centrocampista classe 1993 del Catanzaro, vecchia conoscenza di Calabro che lo ha guidato appunto in Calabria e nella Serie B 2017/2018, quando sedeva sulla panchina del Carpi. Ci sarebbe interesse per Alessandro Provenzano, versatile calciatore classe 1991 rimasto svincolato dopo l'esclusione dal campionato del Catania. In passato Provenzano ha militato, tra le altre, nell'Imolese, nella Lucchese e nel Martina Franca (dal 2012 al 2014).