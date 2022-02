Virtus Francavilla, nessun colpo last minute. Mastropietro ha rinnovato fino al 2023

Serie C Girone C

Ultimo giorno di mercato senza sussulti per la Virtus Francavilla. I biancazzurri infatti non hanno registrato nessuna operazione in entrata nelle ultime ore della sessione di riparazione, così come in generale durante il mese. La Virtus Francavilla ha infatti deciso di non toccare la rosa a disposizione di Roberto Taurino, preferendo di piazzare elementi che hanno trovato poco spazio: ad esempio Joseph Ekuban, andato al Monterosi in prestito; hanno salutato la Città degli Imperiali anche Francesco Puntoriere, andato al Ticino, l'esterno Nicolas Magnavita (destinazione Lamezia Terme) e il difensore Andrea Sarcinella passato in prestito al Massafra.

C'è però da registrare il rinnovo del contratto con il centrocampista offensivo Federico Mastropietro, finora sceso in campo per 18 volte tra campionato e Coppa Italia di Serie C e autore di 3 reti. Un ulteriore segnale di continuità verso questo gruppo che si sta togliendo diverse soddisfazioni. Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023 con il centrocampista classe ’99 Federico Mastropietro. La società augura a Federico le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra.