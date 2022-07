Virtus Francavilla, gradito ritorno per il centrocampo: in arrivo Andrea Risolo

Serie C Girone C

Non solo Murilo. La Virtus Francavilla si è regalata un altro colpo di mercato chiudendo l'operazione di mercato che riporterà in biancazzurro, per la terza volta, il centrocampista Andrea Risolo: il classe 1996 nativo di Mesagne proviene dal Catanzaro ed era uno degli obiettivi della dirigenza del club della Città degli Imperiali. Risolo ha già giocato nella Virtus nella stagione 2015/2016, stagione storica che ha portato in dote la promozione in Serie C, e brevemente nellla seconda parte del 2019/2020 in cui ha raccolto 13 presenze. Centrocampista di quantità e abile in fase di interdizione, ritrova il tecnico Antonio Calabro che lo ha guidato sia in Puglia che al Cantanzaro (dal 2020 al novembre 2021).

Nella seconda parte dell'annata 2021/2022 ha giocato in prestito alla Fidelis Andria per un totale di 18 presenze tra campionato, Coppa Italia Serie C e playout. Ora una nuova avventura a Francavilla Fontana, con un contratto che dovrebbe durare fino al 2024.