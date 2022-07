Virtus Francavilla, formalizzato il ritorno di Roberto Pierno

Serie C Girone C

Conferma per la fascia destra della Virtus Francavilla.Nelle ultime ore la società del presidente Antonio Magrì ha trovato l'accordo con il Lecce per il ritorno in prestito di Roberto Pierno, operazione ufficializzata poco fa. Il classe 2001 vivrà dunque il secondo anno in biancazzurro, dopo aver raccolto 34 presenze, 3 gol e 6 assist nella stagione passata. Un rinforzo importante per la Virtus, che copre così una delle caselle riservate ai terzini con un giovane di livello. Curiosità: Pierno ritroverà Antonio Calabro, suo allenatore nella seconda parte della stagione 2020/2021 al Catanzaro dove ha totalizzato 7 presenze e 2 reti.

Virtus Francavilla, il comunicato ufficiale sul ritorno di Pierno

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Pierno per la stagione 2022/2023. Il terzino barese, classe 2001, dopo 34 presenze, 3 gol e 6 assist nella stagione scorsa, continuerà ad indossare la maglia biancazzurra. Il calciatore sarà a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena.