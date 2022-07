Virtus Francavilla, ufficiale l'arrivo di Daniele Solcia

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Solcia, proveniente dall’Atalanta Bergamasca Calcio. Il giovane difensore lombardo, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. L’esordio in prima squadra nella stagione 2019/2020 con la maglia dell’Ac Ponte San Pietro in serie D girone B, con cui ha disputato 26 partite ed 1 gol. Nella stagione 2020-2021, all’esordio tra i professionisti, ha collezionato 22 partite ed un gol in serie C gir. A con la maglia della Lucchese. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Seregno Calcio, serie C girone A, scendendo in campo per 16 volte e siglando anche un gol. Complessivamente, nonostante la giovane età, ha già collezionato 73 presenze e due gol in carriera. Il calciatore sarà a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena.

Fonte: Comunicato Virtus Francavilla