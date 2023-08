Brindisi Fc, ecco il calendario: esordio a Potenza, tre in casa nei primi cinque turni

Serie C Girone C

BRINDISI – Sarà lo stadio Alfredo Viviani di Potenza a fare da scenario al ritorno del Brindisi nel campionato di C1, dopo 33 anni. I biancazzurri allenati da mister Danucci esordiranno il 3 settembre in casa dei rossoblù. La prima casalinga è in programma domenica 10 settembre contro il Catania.

Il girone

La Lega Pro nella giornata di oggi (lunedì 7 agosto) ha definito la composizione e i calendari dei tre gironi della Serie C. Il Brindisi Fc è stato inserito nel girone C insieme ad altre 19 squadre. Si tratta di: Audace Cerignola; Acr Messina; Avellino; Latina; Catania; Cotone; Giugliano; Sorrento; Monterosi Tuscia; Juve Stabia; Potenza; Taranto; Foggia, Turris; Benevento; Virtus Francavilla; Picerno; Monopoli. La ventesima sarà una fra Casertana e Regina. La questione è sub iudice.

Quante gare a Taranto?

Tornando al Brindisi, il primo pensiero che assilla i tifosi è quello riguardante il restyling dello stadio Fanuzzi. Come noto l’impianto di via Benedetto Brin necessita di numerosi interventi ai fini dell’omologazione. Stando al cronoprogramma fornito di recente dall’assessore comunale all’Impiantistica sportiva, Gianluca Quarta, la struttura, ultimati i lavori inderogabili (rifacimento del terreno di gioco, potenziamento dell’impianto di illuminazione e nuovo impianto di videosorveglianza), sarà pronta per la fine del mese di settembre.

Salvo miracoli, tutto lascia pensare che i biancazzurri disputeranno almeno tre gare casalinghe presso lo stadio Iacovone di Taranto. Ossia quella contro il Catania del 10 settembre e due impegni casalinghi consecutivi in programma il 20 e 24 dello stesso mese (quarta e quinta giornata) rispettivamente contro Monterosi e Catania.

I derby

Il primo derby è in programma il 17 settembre (ritorno 21 gennaio) a Cerignola. Per quanto riguarda gli altri impegni contro le pugliesi, l’attesissima gara contro il Foggia si disputerà il 15 ottobre (ritorno il 18 febbraio), per l’ottava giornata, allo Zaccheria. Il Fanuzzi (lavori permettendo) ospiterà il 29 ottobre (ritorno 6 marzo) il Monopoli, per l’11esima giornata. Il 19 novembre (14esima giornata) trasferta allo Iacovine di Taranto (ritorno il 24 marzo). Per il derby provinciale contro la Virtus Francavilla bisogna attendere il 26 novembre, quando le due formazioni si incroceranno alla Nuovarredo Arena, in occasione della 15esima giornata (ritorno 30 marzo). L’ultimo derby, contro il Picerno, è in calendario il 17 dicembre a Brindisi (ritorno il 21 aprile). Si tratta della penultima giornata del girone d’andata, che si concluderà il 23 dicembre in casa della Turris.

Date e orari da definire

Il girone di ritorno partirà il 7 gennaio con la gara casalinga contro il Potenza. La regular season si concluderà il 28 aprile, con l’impegno contro la Turris.

Date e orari delle prime giornate sono ancora da definire. Gran parte delle partite si disputerà di domenica, ma con ogni probabilità ci saranno anche anticipi (sabato) e posticipi (lunedì).

Promozioni, playoff e retrocessioni

Le prime classificate di ogni giron saliranno direttamente in Serie C. La quarta sarà stabilità attraverso i playoff, cui prenderanno parte le compagini che si classificheranno dal secondo al decimo posto. L'ultima retrocederà direttamente. Poi playout dal quintultimo al penultimo posto.

Scarica il calendario completo: Serie C