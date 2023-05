Brindisi Fc: difesa blindata e ruolino da record nelle ultime 11 partite

BRINDISI - Un ruolino di marcia da promozione diretta. La pesante vittoria per 1-0 contro la Cavese ha confermato lo stato di forma del Brindisi che, dopo la sconfitta interna contro il Martina dello scorso 5 febbraio, non si è più fermato: la formazione guidata da Ciro Danucci, nelle ultime undici partite, ha messo a referto ben 29 punti facendo meglio di chiunque altro nel girone H della Serie D. Nello specifico, sono arrivate 9 vittorie e 2 pareggi. Ben 22 i gol fatti (dietro la Cavese, che ne ha segnati 23), mentre sono stati solo 5 quelli subiti. Insomma, la lunga rincorsa del Brindisi è iniziata da dietro e ora i biancazzurri si preparano a percorrere gli ultimi decisivi metri. Domenica prossima i biancazzurri affronteranno il Gladiator a Santa Maria Capua Vetere, mentre la Cavese ospiterà la Nocerina. Si tratta di due impegni tutt'altro che agevoli, contro avversari ancora in lotta per la salvezza.