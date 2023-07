Brindisi Fc, ecco i prezzi della campagna abbonamenti: "Obiettivo 1300 tessere"

BRINDISI – L’obiettivo è stato fissato a quota 1300. Questo il numero minimo di abbonamenti che il Brindisi Fc spera di raggiungere in vista del ritorno nel campionato di Serie C, dopo 33 anni di assenza. Quattrocento tessere sono già state staccate in fase di prelazione. Ne mancano 900 per centrare l’obiettivo. La campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 è stata lanciata all’insegna del motto “Il vento è cambiato”. Ne hanno parlato stamattina (lunedì 24 luglio) il socio del sodalizio biancazzurro, Teodoro Arigliano, il vicepresidente, Damiano Pozzessere, e il responsabile marketing, Dario Stefanelli.

I tifosi potranno abbonarsi a partire da domani (martedì 25 luglio), presso il Brindisi Play Store in viale Commenda. Le tessere successivamente potranno essere ritirate presso lo stesso store, una volta emesse da Vivaticket.

I costi

Abbonarsi in curva costerà: 155 euro per la fascia 16-69 anni; 95 euro per gli under 16 e gli over 69. Gradinata: 270 euro per la fascia 16-69; 120 euro per under 16 e over 69. Tribuna: 380 euro per la fascia 16-69; 165 euro per under 16 e over 69.

I prezzi dei biglietti non sono stati comunicati. Già fissate invece le tariffe di tre top match, in cui saranno validi gli abbonamenti. La curva costerà 15 euro per la fascia 16-69 e 10 euro per under e over. La gradinata costerà 25 euro per la fascia 16-69 e 13 euro per under e over. La tribuna costerà 27 euro per la fascia 16-69 e 15 euro per under e over. Previsti inoltre due match pro Brindisi in cui gli abbonamenti non saranno validi.

Nell’ambito dell’iniziativa “#Iosonobrindisiexperiece”, la società organizzerà per gli abbonati: un walk around in occasione di due match casalinghi; una cena con i calciatori (2 eventi); l’8 marzo biancazzurro, con regalo dal Brindisi Fc e Narciso per una tifosa; la possibilità di assistere agli allenamenti della squadra (un evento); la possibilità di assistere alla partita dalla tribuna stampa (un evento).

"La città dimostri quanto vuole bene al Brindisi"

“Trenta mesi fa – dichiara Teodoro Arigliano – abbiamo avviato un progetto culminato con la promozione. Ora speriamo di raccogliere i frutti di quanto fatto in due anni e mezzo”. Il socio ricorda che lo scorso anno, al netto degli exploit in occasione delle partite contro Matera, Fasano e Cavese, la media è stata di circa 1300 spettatori a partita. Ed è da questo numero che si vuole ripartire, in termini di abbonamenti. “L’obiettivo è di fare almeno 1300 abbonamenti”, afferma Arigliano. “Andare al di sotto di questa soglia – prosegue - per noi significherebbe un non riconoscimento del lavoro e degli investimenti fatti in questi anni”.

Il socio ricorda che l’obiettivo sportivo è quello di una “salvezza onorevole”. Per raggiungerlo ci sarà bisogno del sostegno (“anche economico”) dei tifosi. “Ci aspettiamo che la città ora dimostri – afferma ancora Arigliano - quanto vuole bene al Brindisi”. Storicamente la piazza brindisina è stata poco avvezza agli abbonamenti, anche negli anni di maggior splendore. Ma ora la società si aspetta un cambio di passo: “Dobbiamo diventare una città che fa gli abbonamenti”.

Lavori al Fanuzzi: "Massima fiducia nell'amministrazione comunale"

Resta però un'incognita: le prime gare casalinghe saranno disputate al Fanuzzi o presso la sede alternativa dello stadio Iacovone di Taranto? L’impianto di via Benedetto Brin, come noto, necessita di una lunga serie di interventi ai fini dell’omologazione. L’amministrazione comunale nelle scorse settimane ha approvato il progetto definitivo, ma i bandi per l’affidamento dei lavori (inderogabili il rifacimento del terreno di gioco e il potenziamento sia dell’impianto di illuminazione che di quello di video sorveglianza) non sono ancora partiti.

La società, tramite il vicepresidente Pozzessere, esprime “massima fiducia nell’amministrazione comunale, che farà il possibile per rendere lo stadio fruibile entro l’inizio del campionato”. Pozzessere spera che il Fanuzzi possa rivestire il ruolo di 12esimo uomo. “Sappiamo – afferma il vice presidente - che sentiremo la vicinanza della Curva”. E la società a tal proposito intende mantenere la promessa di omaggiare con un abbonamento tutti quei tifosi che assistettero dalla curva alla partita contro il Molfetta disputata lo scorso aprile, sotto una pioggia torrenziale.

"Campagna abbonamenti il più possibile popolare"

Il responsabile marketing Dario Stefanelli spiega il perché dello slogan “Il vento è cambiato”. “Quando siamo arrivati a Brindisi – afferma il dirigente - non c’era nulla. Siamo passati da uno stadio con pochi intimi al pienone della gara contro la Cavese. Con il vento che va verso le vele di questa bellissima creatura, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, tramite una campagna abbonamenti il più possibile popolare”.

Da domani, dunque, i tifosi potranno abbonarsi. Al momento non è prevista una data di chiusura della campagna.