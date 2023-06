Brindisi Fc: ecco i costi degli abbonamenti. Nodo stadio: Cerignola sede alternativa

BRINDISI – Salvo impedimenti legati a questioni di ordine pubblico, sarà lo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola la sede alternativa indicata dal Brindisi Fc, in caso di indisponibilità del Fanuzzi per l’avvio del campionato di Serie C. Ma la società confida che i lavori di adeguamento del comunale di via Benedetto Brin possano essere ultimati entro i primi di settembre. L’argomento è stato affrontato dal presidente del club biancazzurro, Daniele Arigliano, nel corso di una conferenza stampa convocata oggi pomeriggio (12 giugno) per presentare la campagna abbonamenti in vista della stagione 2023-2024. Arigliano era affiancato dal vice presidente Damiano Pozzessere. In video collegamento è intervenuto Antonino Azzarello, direttore commerciale del gruppo Estra, uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con cui il Brindisi ha allacciato una partnership collegata proprio alla campagna abbonamenti.

La campagna abbonamenti

Già a partire da domani mattina (martedì 13 giugno), presso il Brindisi Play Store in viale Commenda 53B, i tifosi potranno acquistare la tessera che garantirà l’accesso alle partite casalinghe. Fino a sabato 17 giugno sarà aperta una fase di prelazione che proprio grazie alla partnership con Estra comporterà uno sconto di circa il 25 percento sul costo dell’abbonamento, rispetto all’acquisto senza prelazione.

Questi i prezzi con prelazione: Curva, 135 euro; Gradinata, 240 euro; Tribuna, 330 euro. Questi i prezzi senza prelazione: Curva, 155 euro; gradinata, 270 euro; tribuna; 380 euro. Delle 19 partite casalinghe, due saranno, come di consueto, pro Brindisi, quindi non incluse nell’abbonamento. Il presidente Arigliano ha anticipato anche i costi dei biglietti: 10 euro per la curva; 15 euro per la gradinata; 25 euro per la tribuna.

I biglietti nominativi

“Recarsi allo stadio - spiega il presidente – sarà non più così semplice come in Serie D, se si considera che ogni tifoso dovrà andare personalmente presso il punto vendita per acquistare un biglietto nominativo, con il proprio documento di identità. Aderendo alla prelazione regalata dal gruppo Estra, si risparmia su altre due gare oltre alle due su cui si risparmia con l’abbonamento senza prelazione, per un totale di quattro incontri, oltre al vantaggio di evitare il fastidio di dover acquistare il biglietto recandosi fisicamente al punto vendita”.

Gli abbonati avranno diritto a un posto a sedere assegnato sia in tribuna che in gradinata, che dovrà essere dotata di seggiolini. “Poter scegliere il posto del cuore – afferma ancora Arigliano – penso sia un vantaggio importante”. “La prelazione – spiega Pozzessere – è un’opportunità per avere una scontistica maggiore. Inoltre potrà essere sfruttata per aderire ad altri panchetti che riguarderanno il nucleo familiare”.

Il nodo stadio

La speranza dei tifosi è quella di poter accedere al Fanuzzi per l'esordio casalingo dei biancazzurri. La questione, come noto, è complessa, perché lo stadio dovrà essere sottoposto a una serie di interventi (potenziamento degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza, realizzazione di varchi a norma per ogni settore, seggiolini in gradinata, restyling della tribuna stampa, realizzazione di uno spogliatoio per la terna arbitrale mista, rifacimento del terreno di gioco) in tempi rapidissimi. Ad ogni modo entro il prossimo 15 giugno bisognerà indicare alla Lega una sede alternativa.

“Sulla questione stadio – spiega Arigliano – siamo sul pezzo. Abbiamo registrato ottime aperture del Comune e della società di Cerignola. Manca solo un piccolo passaggio sull’ordine pubblico”. “Il sindaco Marchionna - prosegue il presidente – e assieme a lui l’ufficio tecnico, si stanno dando davvero dando da fare. Ci hanno garantito che il cantiere sarà pronto per la fine di agosto. Per il 4 di settembre vi sono ottime possibilità di giocare la prima partita casalinga al Fanuzzi, ma in maniera preventiva chiederemo di giocare le prime due gare in trasferta”.

Arigliano non nasconde “un poco di apprensione” riguardo all’opzione Cerignola. “Se domani – spiega - qualcosa dal punto di vista dell’ordine pubblico non dovesse essere chiara, avremo 48 ore di tempo per trovare una sede alternativa. Abbiamo già bussato a diverse porte. Non tutte hanno risposto in modo positivo: in alcuni casi ce l’aspettavamo. In altri casi, un po’ meno”.

Per quanto riguarda la nomina del nuovo direttore sportivo, Arigliano conferma i contatti con Massimo Cerri, attualmente legato all’Alessandria. Si attende la risoluzione del rapporto fra le due parti, per formalizzare l'intesa.