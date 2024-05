Mesagne, l'Under 19 cade contro la Sarnese e saluta la fase nazionale

SARNESE 1926 - MESAGNE CALCIO 5-3

Sarnese (4-3-3): Sanatore; Cavaliere (65' Nacchia), lozzino, Sgambato, Mercuri (64' Verderame); Cozzolino, Capraro (77' Vitale), Salerno; Logrieco, Andolfo (55' Di Fazio), Amarante (45'+1' Cerino). A disposizione: Zitani, Vasco, Alfieri, Balestrino, Vitale.

Allenatore: Mario Annunziata

Mesagne (4-3-3): Ciraci; Di Dio, Ancora, Miglietta, Lafuenti (46' Ribezzo); Zantonini, Di Pietrangelo, Tatullo (46' Di Noi); Palazzo (75' Nuzzo), Colucci (51'

Campa), Nyah. A disposizione: Scivales, Pesce, Buccella, Mastrovalerio, Idris. Allenatore Mino

Miglietta

Marcatori: 28', 37' Amarante (S), 34' Cavaloere (S), 38' Andolfo (S), 59' Nyah (M), 76' Verderame (S), 83’ Nyah (M), 91' Zantonini (M)

Si chiude il cammino Nazionale dei ragazzi di Mister Miglietta che escono sconfitti dal big match giocato ieri in Campania, una gara ricca di gol ed emozioni che premia la Sarnese. I nostri ragazzi hanno un po’ subito a livello a pisicofisico la lunga trasferta e il dover preparare questa importante sfida a pochi giorni dal match di sabato scorso, ma non abbiamo nulla da rimproverare al nostro staff e ai nostri meravigliosi ragazzi che ci hanno regalato un titolo storico regionale e un’esperienza unica Nazionale.

Questo traguardo per la nostra società non sarà un punto d’arrivo ma un punto di partenza per migliorarsi anno dopo anno e continuare a rappresentare al meglio la nostra città in questo meraviglioso sport. Ringraziamo la società Sarnese Calcio per l’ospitalità e il rispetto, una piazza che merita palcoscenici professionistici.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne