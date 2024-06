Carovigno, la formazione Calcio a 5 guadagna la promozione in Serie B

Nel match di ritorno della Finalissima lo staff tecnico rossoblu schiera fra i pali Zaccaria ed in avanti capitan Valente, Zapponi, Ferroni, Peloso.

La RF Carovigno subisce il gol degli ospiti dello 0-1; piccolo passo falso poiché subito correggono il tabellone Ferroni, Zapponi e De Vivo per il 3-1. Calo di concentrazione e gli uomini di Busato ristabiliscono il pareggio (3-3) su cui si chiuderà il primo tempo.

Il secondo tempo non è certo per i deboli di cuore. Gli ospiti passano in vantaggio (3-4), la RF Carovigno risponde con Valente e Ferroni (5-4). Il Futsal Torrita pareggia (5-5), ma poi sono gli uomini di Tateo e Taliente a salire in cattedra con vari botta e risposta di fronte ad un Torrita sempre in cerca del gol. Vanno in realizzazione Zapponi (6-5), Peloso (7-5), Valente (8-5), Andriola (9-5). Ancora di nuovo poi Peloso (10-6) e Valente (11-6); completano il tabellino Marangi (12-9) e Ferroni (13-9).

La RF CAROVIGNO 1949 guadagna la Serie B.

Fonte: comunciato ufficiale Carovigno