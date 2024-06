Carrarese in Serie B: l'impresa dell'ex Virtus Francavilla Antonio Calabro

Nella storica promozione in Serie B della Carrarese, a 76 anni di distanza dall'ultima volta, c'è anche la firma di un ex Virtus Francavilla. L'allenatore Antonio Calabro è stato infatti il condottiero della formazione toscana, vittoriosa per 1-0 nella finale di ritorno grazie al gol firmato di Mattia Finotto al 6' (andata terminata 0-0).

Calabro è subentrato ad Alessandro Dal Canto lo scorso gennaio guidando la Carrarese fino al salto in cadetteria, con uno score totale di 14 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte. Si tratta di un traguardo prestigioso per il tecnico, che alla Virtus Francavilla ha ottenuto il salto dall'Eccellenza a Serie C dal 2014 al 2016,senza dimenticare la precedente promozione in Serie D sulla panchina del Gallipoli. Nel 2022/2023 è tornato nella Città degli Imperiali, salvo poi separarsi a fine stagione.