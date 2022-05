Casarano-Fasano, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Squadra in casa

Squadra in casa Casarano

Blindare la qualificazione ai playoff con un altro successo dopo quello arrivato in extremis contro il Bisceglie: questo l'obiettivo del Fasano, che domenica 8 maggio sarà di fronte al Casarano nel match in programma allo stadio Capozza (ore 16:00). I biancazzurri, nell'ultima trasferta disputata, hanno incassato una sconfitta per 2-1 contro il Nola.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Fasano tramite i propri canali ufficiali:

Serie D 17^ giornata di ritorno

Casarano Fasano

Domenica 8 maggio 2022, 16:00

Stadio Comunale "Giuseppe Capozza" - Casarano

Info Biglietti settore ospiti

PREZZO 5 euro + 1 euro diritto di prevendita

Il punto vendita autorizzato Ciaotickets presso TABACCHERIA CINQO, Via Adami, 27, Fasano

In alternativa clicca su https://www.ciaotickets.com/biglietti/casarano-fasano

chiusura prevendita per gli ospiti ore 19:00 del 7 maggio 2022

ATTENZIONE:BOTTEGHINO ALLO STADIO DOMENICA SARA' CHIUSO