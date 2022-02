Catania-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: tra i biancazzurri possibile maglia da titolare per Tchetchoua

La prossima tappa del cammino della Virtus Francavilla è lo stadio Massimino, dove non ha mai raccolto punti da quando è in Serie C. l'avversario della sfida di oggi è il Catania, reduce dalla convincente vittoria in trasferta sul campo della Juve Stabia. I biancazzurri, terzi in classifica e attualmente in striscia positiva da otto partite, vogliono non solo consolidare le proprie certezze ma anche confermare il trend delle ultime trasferte, dove hanno raccolto una vittoria contro la Vibonese e due pareggi contro Monopoli e Taranto. Un altro esame, dopo quello affrontanto e superato con l'Avellino, per restare nelle zone alte della classifica.

Il tecnico dei siciliani Francesco Baldini opterà per un 4-3-3. In porta Sala, mentre nei ruoli di terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, saranno presenti Albertini (ex della sfida) e Pinto. A centrocampo invece dovrebbe esserci spazio per Greco nel ruolo di mezzala; a supportare il capocannoniere del girone C Moro saranno Russini, al ritorno da titolare dopo essere entrato a gara in corso martedì, e Biondi.

Tra i biancazzurri saranno out per squalifica Idda e Mastropietro. il tecnico Roberto Taurino potrebbe proporre un 3-5-2: Nobile tra i pali, in difesa pronto il ritorno da titolare di Delvino accanto a Miceli e Caporale; a centrocampo invece possibile chance per Tchetchoua (che potrebbe vincere il ballottaggio con Ventola) e Franco, ai lati di Toscano, che si appresta a presidiare la cabina di regia dal primo minuto in seguito al suo ingresso a gara in corso martedì. Il tandem d'attacco sarà composto da Maiorino e Patierno. Da non escludere anche un 3-4-1-2 con l'impiego di Ventola invece di Tchetchoua, l'attaccante affiancherebbe così Patierno e Maiorino agirebbe sulla trequarti.

Catania-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco, Biondi, Moro, Russini. All.Baldini.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Franco, Ingrosso; Maiorino. Patierno. All.Taurino.