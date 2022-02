Catania-Virtus Francavilla, Taurino: "Servirà un'altra grande partita, dobbiamo continuare così"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla terza in classifica è attesa da una delicata trasferta sabato 19 febbraio, quando allo stadio Massimino affronterà il Catania (ore 14:30). Per i biancazzurri è un altro esame, dopo la vittoria conquistata contro l'Avellino, che può consolidare il rendimento brillante delle ultime settimane. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sull'avversario: “Il Catania è una squadra forte, ha molto talento ed è composta da un mix di calciatori esperti e giovani interessanti. La loro rosa è forte, allenata bene. Dalle situazioni difficili si può prendere grande forza e il Catania gioca con entusiasmo, perché in questo momento le difficoltà hanno messo i giocatori al centro dei pensieri della città. Stanno tirando il massimo a livello di impegno e i tifosi lo riconoscono”.

Sulla partita: “Ci aspetta un test impegnativo, noi vogliamo fornire un'altra grande prova perché stiamo bene e vogliamo continuare nel nostro percorso. L'obiettivo è dare il massimo, in ogni allenamento e in ogni gara, mettere tutto a livello caratteriale e a livello di proposta. Dobbiamo avere le idee chiare di quella che deve essere la nostra performance”.

Sulle condizioni della squadra: “Dispiace non disporre di ulteriori rotazioni in questo momento. La squadra sta abbastanza bene, speriamo di non avere altre defezioni. Non so se riusciremo a recuperare qualcuno, stiamo valutando le condizioni di chi è infortunato giorno dopo giorno. Ci vuole maturità in questo momento, nel capire i momenti e nella gestione delle forze”.