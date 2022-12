Catanzaro-Virtus Francavilla, Calabro: "Dobbiamo giocare con spensieratezza, mettendoci il cuore"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è attesa da un impegno durissimo. Dopo aver battuto il Pescara nel turno infrasettimanale (risultato di 3-2), i biancazzurri domenica 4 dicembre faranno visita al Catanzaro capolista, ancora imbattuto in questo campionato; l'appuntamento è fissato allo stadio Ceravolo, ore 14:30. Servirà un'autentica impresa alla Virtus, motivata comunque dalla bella vittoria casalinga contro gli abruzzesi: di fronte c'è la squdara che può vantare sia il miglior attacco e la miglior difesa del girone C. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "Vincere la partita precedente ci ha dato entusiasmo per affrontare la partita nel modo giusto. Questa è una cosa positiva. Il pregara è emozionante per chi è un ex della partita, io a Catanzaro sono stato trattato bene. Ovviamente quando si deve scendere in campo queste emozioni devono essere lasciate da parte. Dobiamo giocare con spensieratezza, la vittoria contro il Pescara ci avvantaggia in tal senso. Bisognerà metterci anche il cuore domani, non basta il sudore. Anche fare un punto muove la classifica, questo campionato è stranissimo, lo dico dalla prima partita".

Sulle scelte di formazione: "Perez non sarà convocato. Cisco non è una punta, vediamo un po'. Come contro il Pescara dobbiamo giocare da squadra al netto delle assenze. La squadra sta bene a livello mentale e a livello fisico, abbiamo ripristinato le energie in questi due giorni, abbiamo impiegato la mattinata giusto per preparare la trasferta".