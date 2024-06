Ceglie, arrivano le dimissioni dei DS Schiena e Gioia

La società ASD Calcio Ceglie comunica le dimissioni dei responsabili dell’area tecnica: il Ds Pino Schiena e il Ds Francesco Gioia. Di seguito vi rilasciamo le dichiarazioni.

“Dopo ben otto anni si dividono le strade tra me e la società ASD Calcio Ceglie. Otto anni costellati di tanti successi. La Promozione guadagnata è stata solo l’ultimo dei grandi obiettivi raggiunti al fianco di questa società, che ci tengo a ringraziare per la disponibilità sempre mostrata nei confronti miei e del mio lavoro. Tanti i traguardi raggiunti, dal costruire un settore giovanile alla formazione di una squadra di calcio femminile, che ci ha permesso di essere la prima squadra femminile della storia del calcio cegliese.

Per ultimi, ma non per importanza, ci tengo a ringraziare tutti coloro i quali hanno dato massima disponibilità nell’arco degli anni: giocatori, staff, dirigenti, nessuno escluso, che si sono sempre messi a disposizione al 100%. Lascio per motivi di salute, ma ciò non mi impedirà di rimanere nel mondo che mi ha dato sempre tante gioie" .Vi abbraccio e vi ringrazio, Con Affetto, Ds Schiena.

“Stamattina ho rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore sportivo dell’ASD Calcio Ceglie. Vorrei innanzitutto ringraziare la società del presidente Piero Elia e del vicepresidente Stefano Gioia, per la fiducia che ha riposto in me in queste due stagioni. Ringrazio, inoltre, tutti i calciatori che in queste due stagioni mi hanno accompagnato in questo percorso, augurando ad ognuno di loro il meglio che la vita possa offrirgli e certo che le loro carriere proseguiranno nel modo migliore possibile.

Ci tengo a ringraziare tutti i dirigenti che mi hanno supportato. Lascio l’Asd Calcio Ceglie con la speranza che possa tornare subito dove merita, promettendo di rimanere sempre il primo tifoso di questa società, di questi colori. Sono stati due anni speciali". Grazie di tutto ASD Calcio Ceglie! Ds Gioia.

La società ci tiene a ringraziare il lavoro svolto negli anni dai direttori Schiena e Gioia, augurando il più grande in bocca al lupo per il proseguo della loro avventura calcistica.

Fonte: comiunicato ufficiale Ceglie