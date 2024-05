Classifica Giovani D Valore, Fasano al terzo posto

Ancora un piazzamento in alto nella classifica 'Giovani D Valore', dedicata all'utilizzo dei giovani calciatori nell'arco del campionato: per il sesto anno consecutivo infatti i biancazzurri hanno agganciato il podio della graduatoria, stavolta al terzo posto.

Il Fasano ha ottenuto 906 punti, dietro alla Paganese che ne ha raccolti ben 1384 e dietro al Manfredonia, arrivato a quota 964. "Il Fasano per il sesto anno consecutivo si classifica nel podio della speciale classifica che premia le società che impiegano i loro giocatori più giovani -si legge nel comunicato pubblicato dalla società tramite la propria pagina Facebook- Terzo posto con 906 punti per il sodalizio biancazzurro, che ancora una volta grazie al lavoro svolto da società e staff tecnico si conferma società d'élite nella valorizzazione dei propri giovani presenti in rosa".