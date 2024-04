Anche i giocatori della passata stagione battono cassa: Brindisi condannato

BRINDISI – La situazione economica non era rosea neanche lo scorso anno per il Brindisi Fc, ma la rimonta sulla Cavese e la vittoria dello spareggio promozione hanno oscurato i problemi. Lo si evince da un pronunciamento della Commissione accordi economici della Lega Nazionale dilettanti, che ha condannato il club a corrispondere al giocatore Luca Di Modugno il saldo del compenso pattuito nel corso della stagione 2022/2023.

Il difensore era stato tesserato nel dicembre 2022, con un contratto che prevedeva un compenso lordo pari a 5.500 euro, fino a giugno 2023. La parte non ancora corrisposta è pari a 1.100 euro. La Cae ha quindi accolto il ricorso presentato dall’atleta, ordinando alla Ssd Brindisi Fc di ottemperare entro i prossimi trenta giorni.

Analogo ricorso era stato presentato anche da Marco Rossi, tesserato il 2 gennaio 2023, il cui contratto prevedeva un compenso lordo pari a 10mila euro, fino a giugno 2023. Il calciatore ha presentato un ricorso in cui sostiene di non aver ricevuto 2mila euro. Ma l’istanza di condanna della società è stata respinta, in quanto “sul contratto prodotto dal legale non risulta essere apposto il timbro della Lnd”.

Le pendenze della passata stagione si sommano a quelle che si stanno accumulando nella stagione 2023/24. Va ricordato infatti che il club è stato già punito con 10 punti di penalizzazione, sei dei quali da scontare nella prossima stagione, per ritardi nei pagamenti dei contributi e degli stipendi. Altre sanzioni potrebbero arrivare nelle prossime settimane. A tal proposito va ricordato che 21 giocatori, un paio di settimane fa, hanno chiesto individualmente la messa in mora.

