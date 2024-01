Brindisi Fc, Arigliano apre le porte a nuovi soci: "Ho incontrato Mino Distante"

BRINDISI – C’è già stato un primo incontro con l’imprenditore francavillese Mino Distante e un ulteriore incontro potrebbe svolgersi a breve. Il presidente del Brindisi Fc, Daniele Arigliano, ha aperto all’ingresso di nuovi soci nel corso della conferenza stampa convocata questo pomeriggio presso lo stadio Fanuzzi. Arigliano ha fatto il punto sul mercato, sulle prospettive in campionato, sulla situazione economica e su quella societaria. Tutto ciò in un momento molto delicato della stagione. Reduce da tre sconfitte consecutive con 11 gol subiti e appena uno segnato, la squadra di mister Roselli sabato prossimo (20 gennaio) ospiterà il Cerignola (calcio di inizio alle 20-45), in una gara di vitale importanza in ottica salvezza. Ultimi a pari punti con il Monterosi, i biancazzurri non possono più sbagliare.

"Non dobbiamo mollare"

La squadra sta cambiando pelle rispetto al girone di andata. Molti giocatori sono andati via. Altre partenze, con ogni probabilità anche eccellenti, si registreranno nei prossimi giorni. A fine mercato la rosa sarà sfoltita: scelta necessaria per restare entro i parametri dell’indice di liquidità e non sforare (o farlo di poco) il budget fissato a inizio stagione. Arigliano vuole giocatori combattivi. “Non bisognerà mollare di un solo centimetro - afferma il presidente - fino alla fine”. Il presidente non vuol sentire parlare di fuggi fuggi.

La situazione di Malaccari

“Una parte dei giocatori usciti – afferma - non rientrava a perfezione nel modulo del mister. Gli stessi, essendosi sentiti parte estranea al progetto, hanno provveduto a trovare una migliore sistemazioni, fra prestiti e svincoli. Qualcun altro è venuto a dirci che non se la sentiva di intraprendere questo percorso fino alla fine”.

L'ultino fra gli svincolati è l'attaccante Simone Ganz. Da valutare inoltre la posizione di capitan Malaccari, su cui vi sarebbe l’interesse di altre società. “Noi - dichiara Arigliano - siamo legatissimi a lui. L’anno scorso è stato uno degli artefici di una promozione fantastica. Se venisse a dirci che vuole andare via perché non se la sente o per motivi familiari di certo non ci strapperemmo i capelli. Con tutti i giocatori ci sono state strette di mano e abbracci al momento della partenza”.

Nuovi arrivi a centrocampo

Sul fronte degli arrivi è ormai fatta per l’esterno Pinto, lo scorso anno in forza alla Vibonese, e per il difensore centrale Bonnin, proveniente dalla Spagna. Altri innesti arriveranno a centrocampo, il reparto che ha maggior bisogno di rinforzi, come rimarcato da mister Roselli dopo la sconfitta per 4-0 rimediata a Catania. Uno dei nomi caldi è quello di Davide Mazzocco, mediano dell’Avellino con cui il Brindisi è in trattativa.

La situazione economica

Arigliano spiega che si sta agendo con grande oculatezza per far quadrare i conti. In fase di programmazione erano fatti dei calcoli sulla base di una media di circa 2500-3000 paganti a partita. “Ora – afferma il presidente – la media è di 700. Inutile dire che nei conti della serva qualcosa manca. Non è qualcosa che ci fa dire che non finiremo la stagione. Bisogna rimboccarsi le maniche. Bisogna che i partner commerciali ci siano vicini”.

Al momento nessuna pendenza con la Covisoc, ente che vigila sui bilanci delle società professionistiche: “Abbiamo avuto l’altro giorno l’ispezione per i controlli generali - dichiara - ed era tutto a posto”.

L'incontro con Distante

E sul fronte societario non si chiude la porta a un allargamento della base. “Nuovi soci? L’importante è che siano persone di sani principi – dichiara il presidente - e che vogliano il bene del Brindisi. Teste di legno e manovre non sono permesse”. Da settimane si vocifera di un possibile interesse di Mino Distante, editore di Antenna Sud, già media partner del Brindisi.

Arigliano conferma. “Mino - dichiara - da sempre è persona vicina al calcio brindisino. Da persona intelligente fa le sue valutazioni. Con lui c’è stata anche una chiacchierata molto tranquilla in cui mi ha chiesto i bilanci, che gli abbiamo dato. Nelle prossime ore dovrò rincontrarmi con lui per un altro caffè. Anche in passato Mino chiese della documentazione”.