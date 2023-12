Valentini: "Diversità di visioni con Arigliano, bisognava entrare in una nuova fase"

BRINDISI - Con la proprietà c’era una “differenza di visione” sulla gestione societaria che si trascinava fin dall’estate. Non sono stati i disastrosi risultati finora maturati sul campo a determinare l’uscita di scena di Pierluigi Valentini dal calcio brindisino. L’ormai ex direttore generale ha chiarito i motivi della sua separazione dal Brindisi Fc.

Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stasera (giovedì 7 dicembre). L’accordo per la rescissione consensuale è stato ufficializzato stamattina dal sodalizio di via Benedetto Brin, ma già la scorsa settimana, di fatto, Daniele Arigliano aveva annunciato l’interruzione del rapporto con Valentini. Questi ha ammesso che l’entusiasmo nei confronti del progetto era venuto meno, ma non per il misero bottino di 10 punti in 16 giornate.

“Con la zona salvezza distante sei punti – spiega Valentini – sarebbe da pazzi pensare di poter mollare”. A detta di Valentini si era ormai esaurita la forza propulsiva che fra il 2021 e il 2023 ha portato il Brindisi dalla retrocessione in Eccellenza (evitata grazie al ripescaggio) alla storica promozione in Serie C. “Bisognava entrare – dichiara l’ex Dg - in una nuova fase”.

I presupposti per un cambio di passo c’erano tutti: “Il Comune sensibile – afferma Valentini – alla questione calcio; lo stadio Fanuzzi che diventerà un gioiellino; l’iter in via di conclusione con il Comune di Torre Santa Susanna per realizzare lì un centro sportivo all’avanguardia. Eravamo davanti all’opportunità di programmare in un triennio il salto in Serie B – prosegue Valentini - ma bisognava entrare in una fase diversa dal punto di vista gestionale”. Valentini confessa il rimpianto di non aver fatto un passo indietro già la scorsa estate. “Sono rimasto – ammette – pur sapendo che c’era una visione differente. Non dico che quella di Arigliano fosse sbagliata, ma era comunque differente rispetto alla mia”. E poi ammette un altro errore: “In questo lavoro – dichiara - bisogna metterci professionalità, impegno, dedizione, ma mai il cuore”. Si arriva così alla scorsa settimana, quando Valentini, resosi conto di non poter più incidere, interrompe quello che stava diventando "un accanimento terapeutico”. Non viene scalfita, ad ogni modo, l'amicizia che lo lega al presidente Arigliano.

L’ex dg conferma anche stima incondizionata nei confronti di mister Ciro Danucci. “Sarebbe il primo allenatore che chiamerei in qualsiasi società. E’ una personalità di grande valore – dichiara - non può essere liquidata con tre righe in un comunicato. Il mister è riuscito dove hanno fallito decine e decine di allenatori. E’ un tecnico di potenzialità straordinarie e una persona molto riservata. Ma dietro questa riservatezza non c’è un uomo che ‘se la tira’. Ora deve completare il percorso per trasformare queste potenzialità in qualità”.

Valenrini rivela anche un retroscena: “Dopo la sconfitta a Giugliano, ho detto io al mister che, per il suo bene, sarebbe stato meglio se le nostre strade si dividessero”.

Valentini spiega inoltre che è stato lo stesso Danucci a costruire la squadra che ha vinto il campionato di Serie D. “Quest’anno – prosegue – ho fatto i nomi di tre giocatori: Andrea Tiritello, rimasto alla Lucchese, Mario Prezioso, rimasto al Potenza, e Alessandro Albertini (come noto ingaggiato dal Brindisi, ndr). Mi piacevano Simone Ganz ed ero d’accordo con la scommessa Galano. Su altre operazioni fatte, il 90 percento giocatori non lo conoscevo. Ma non sono d’accordo che il Brindisi è una squadra scarsa. Se stiamo vivendo queste difficoltà, è perché degli errori li abbiamo commesso tutti. Nessuno escluso. La società ha le competenze per porvi rimedio”.

Infine un saluto alla città. “Avevo sognato di vincere al primo anno il campionato e di portare in tre anni il Brindisi in B. Grazie alla città. Porterò il Brindisi per sempre nel cuore”.