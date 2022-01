Focolaio Covid nel Brindisi: chiesto il rinvio della gara contro il Matino

Sette casi di positività al Covid sono stati riscontrati nel gruppo squadra del Brindisi Fc. Per questo il sodalizio biancazzurro ha chiesto il rinvio della partita contro la Virtus Matino in programma domenica prossima (9 gennaio) alle ore 14:30, allo stadio Fanuzzi. “Nella giornata di giovedì, poi – si legge in una nota della società - verranno effettuati nuovi test molecolari le cui risultanze saranno decisive ai fini del regolare svolgimento del recupero di mercoledì 12 Gennaio con l'Audace Cerignola”.