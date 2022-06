Coppa Disciplina Serie C: quarantaduesimo posto per la Virtus Francavilla

stagione conclusa, la Lega Pro ha pubblicato la classifica inerente la Coppa Disciplina del Campionato di Serie C 2021/2022, coi punteggi basati sui provvedimenti disciplinari che sono stati irrogati fino al 26 aprile. La Virtus Francavilla si è piazzata al quarantaduesimo posto a quota 64 punti precedendo le altre formazioni pugliesi del girone C. Il podio è composto da Aquila Montevarchi (17.50 punti), Virtus Entella (17.75) e Virtus Verona (17.90).

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Pro tramite i propri canali ufficiali:

Si rende nota la classifica della Coppa Disciplina del Campionato Serie C in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo a tutto il 26 Aprile 2022:

AQUILA MONTEVARCHI B 17.50

VIRTUS ENTELLA B 17.75

VIRTUS VERONA A 17.90

ALBINOLEFFE A 18.70

SUDTIROL A 19.20

PONTEDERA B 22.40

MONTEROSI TUSCIA C 22.55

JUVENTUS U23 A 23.25

LEGNAGO SALUS A 26.70

FIORENZUOLA A 30.05

CARRARESE B 30.30

FERALPISALO’ A 30.60

GIANA ERMINIO A 31.55

PERGOLETTESE A 32.25

TRIESTINA A 33.05

MONOPOLI C 33.95

REGGIANA B 34.35

GUBBIO B 34.60

LATINA C 34.65

OLBIA B 36.45

SIENA B 36.50

RENATE A 36.65

PISTOIESE B 39.60

IMOLESE B 40.15

VIBONESE C 40.55

PRO SESTO A 40.60

CAMPOBASSO C 41.70

MANTOVA A 44.20

CATANZARO C 44.70

PRO PATRIA A 44.85

PICERNO C 45.00

PADOVA A 46.50

VIS PESARO B 47.55

PIACENZA A 50.15

ACR MESSINA C 51.05

TERAMO B 52.40

TRENTO A 55.05

CESENA B 56.70

PALERMO C 59.85

FERMANA B 60.05

ANCONA MATELICA B 60.30

VIRTUS FRANCAVILLA C 64.00

PESCARA B 65.30

GROSSETO B 68.40

PRO VERCELLI A 74.60

SEREGNO A 75.75

PAGANESE C 79.10

JUVE STABIA C 85.15

BARI C 85.75

VITERBESE B 86.95

MODENA B 91.15

LUCCHESE B 94.85

FIDELIS ANDRIA C 98.30

TURRIS C 101.50

LECCO A 104.80

AVELLINO C 140.00

FOGGIA C 151.70

POTENZA C 151.75

TARANTO C 245.85