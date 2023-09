Coppa Italia Eccellenza, andata primo turno: le gare delle squadre brindisine

In attesa dell'inizio del campionato, l'Eccellenza pugliese scende in campo per l'andata del primo turno della Coppa Italia di categoria. Nel pomeriggio di domenica 3 settembre andranno in scena i primi atti di questa fase, con le partite di ritorno fissate per giovedì 14 settembre.

Tre le squadre della provincia di Brindisi che scenderanno in campo, due delle quali si affronteranno in un derby. Il San Pietro Vernotico, che per la prima volta nella sua storia prenderà parte all'Eccellenza dopo l'acquisizione del titolo del Gallipoli da parte di alcuni imprenditori, ospiterà il Mesagne, ripescato nel massimo campionato regionale. L'Ostuni invece, che da pochi giorni ha annunciato l'avvio del nuovo progetto sportivo, ospiterà l'Arboris Belli. Le partite si giocheranno alle ore 15:30.

Primo turno Coppa Italia Eccellenza, il programma delle squadre brindisine