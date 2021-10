Coppa Italia Eccellenza, l'Ostuni fa 0-0 nel ritorno col Martina e viene eliminato

Squadra in casa

Squadra in casa Ostuni

L'Ostuni saluta la Coppa Italia di Eccellenza. La formazione allenata da Luciano Bruni non è riuscita nell'impresa di ribaltare il 2-0 subito nella gara di andata (reti di Cannito e Delgado) nel match di ritorno che si è svolto allo stadio Stoppa di Ceglie Messapica. La partita non ha regalato particolari emozioni e occasioni da gol, così è scivolata dritta dritta sui binari del pareggio: è finita quindi 0-0, l'Ostuni (in un buon momento di forma, avendo raccolto un pareggio e una vittoria nelle ultime due di campionato) dice addio alla competizione al secondo turno.