Coppa Italia Eccellenza, Ostuni raggiunto nel finale: 2-2 dei gialloblù contro il Manduria

Pari e patta per l'Ostuni nell'andata del primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza. Allo stadio Demitri di Maruggio i gialloblù hanno raccolto un 2-2 contro il Manduria in una gara caratterizzata da un botta e risposta: ad aprire le danze all'8' è stato il capitano Marzio, che partendo dalla destra si è accentrato ed ha scottato un sinistro a giro imparabile per il portiere; al 19' però il Manduria ha pareggiato i conti, grazie al rigore trasformato da Russo.

Anche la ripresa è stata vivace ed ha regalato ai padroni di casa l'opportunità di portarsi in avanti, ancora con un penalty: tuttavia Cavaliere ha calciato fuori il pallone dagli undici metri. E così il finale si è acceso, di nuovo grazie a Marzio, abile a stoppare un lancio e ad inserirsi in area per segnare la sua doppietta personale all'85': non basta però all'Ostuni per portare a casa la vittoria, visto che Onesto, al 94', si è catapultato sul pallone e ha firmato il 2-2 finale. Si deciderà tutto domenica prossima nella gara dello stadio Laveneziana.