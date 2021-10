Coppa Italia Eccellenza, secondo turno: il Martina regola l'Ostuni

Si prolunga la striscia negativa dell'Ostuni, ora giunta alla quarta sconfitta consecutiva: nella gara di andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza, i gialloblù infatti sono usciti sconfitti dal confronto contro il Martina allo stadio Tursi. I padroni di casa impongono il proprio ritmo alla partita anche se la formazione guidata da Luciano Bruni cerca di farsi vedere in avanti sfruttando qualche suggerimento verticale. Il Martina passa in vantaggio al 23', quando il recupero della sfera di Dominguez fa partire un'azione corale che si sviluppa sulla fascia destra: il cross di Conte viene respinto dalla difesa dell'Ostuni e la palla finisce direttamente a Cannito, che calcia di prima intenzione da fuori area insaccando il pallone. Gli ospiti cercano di replicare soprattutto sulle situazioni di palla inattiva ma non riesce a pungere, così ad archiviare la pratica ci pensa Delgado con un sinistro a giro preciso scoccato dopo il servizio di Amatulli (60'). Nel finale forcing dell'Ostuni per cercare di accorciare le distanze, ma il Martina controlla: finisce 2-0, nella partita di ritorno al club della Città Bianca servirà un'impresa.