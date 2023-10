Coppa Italia di Serie C, gara di Francavilla non accessibile ai tifosi brindisini

BRINDISI - Sono 250 i posti disponibili nel settore ospiti della NuovArredo Arena di Francavilla Fontana per il match Coppa italia di Serie C che si disputerà mercoledì 4 ottobre tra Virtus e Brindisi.

Con una nota odierna (1 ottobre), il Brindisi Fc ha comunicato che l'osservatorio in merito alla gara ha disposto quanto segue: per l'acquisto dei biglietti, i residenti nei Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco avrebbero dovuto dotarsi della sottoscrizione al programma di fidelizzazione della società sportiva "Brindisi Fc". Ma considerato che l'emissione delle tessere di fidelizzazione è strettamente legata alla disponibilità dello stadio "F. Fanuzzi" e al suo sistema di biglietteria e informatizzazione, al momento la società brindisina non è nelle condizioni tecniche di offrire tale servizio e di conseguenza non sarà possibile acquistare i biglietti per la gara per i residenti nei suddetti Comuni.

Il club garantisce ai tifosi e sostenitori biancazzurri che il sistema sarà pienamente attivo già in occasione della prossima gara di campionato.

Chi risiede in altri Comuni della provincia, che non siano i tre sopracitati, potrà acquistare liberamente i ticket