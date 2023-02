Coppa Italia Promozione: Mesagne. Domani la trasferta decisiva contro l'Atletico Tricase

Ultimo appuntamento del triangolare della terza fase della Coppa Italia di Promozione. Il Mesagne, che nella prima giornata del mini-torneo ha battuto per 2-0 il Brilla Campi, giovedì 9 febbraio farà visita all'Atletico Tricase (che invece nel derby tutto leccese del 26 gennaio ha incassato una sconfitta per 3-1): la gara si giocherà allo stadio comunale San Vito, alle ore 15:00.

Ai gialloblù basterebbe anche un pareggio per accedere all'ultimo atto della competizione, avendo già 3 punti in classifica. In caso di sconfitta però, bisognerà per prima cosa affidarsi alla differenza reti: il Mesagne attualmente è a +2, il Brilla Campi a zero, mentre l'Atletico Tricase per ora ha un -2. Se al termine della gara anche questo criterio dovesse presentare parità, allo si terrà conto del computo dei gol segnati in totale.