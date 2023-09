Coppa Italia Promozione, andata primo turno: le gare delle squadre brindisine

Coppa Italia Promozione al via. In attesa dell'inizio del campionato, domenica 3 settembre partirà il primo turno con le partite di andata; quelle di ritorno invece sono in programma per giovedì 21 settembre.

Tre i club della provincia di Brindisi che prenderanno parte alla competizione. In particolare Cedas Avio Brindisi e Ceglie si affronteranno in un derby, mentre il Carovigno ospiterà la Virtus Locorotondo. La prima partita si giocherà alle 15:30, la seconda alle ore 18:30.

Primo turno Coppa Italia Promozione, il programma delle squadre brindisine