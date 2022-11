Coppa Italia Promozione: il Mesagne rifila un tris al Ceglie e si qualifica alla terza fase

Squadra in casa

Il Mesagne trionfa nel derby contro il Bisceglie,valevole per il ritorno del secondo turno della Coppa Italia della Promozione pugliese e continua il cammino nella competizione. Allo stadio Guarini, dopo l'1-1 maturato all'andata, i gialloblù si sono imposti con un netto 3-0: tutto è accaduto nel primo tempo, quando Nyah ha realizzato una doppietta (piatto di prima in area al 1', tap-in al 25') seguita dal sigillo di Difino, abile nel battere il portiere con un preciso tiro da fuori area. Il Mesagne strappa dunque il pass per la terza fase, Ceglie eliminato.