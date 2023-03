Coppa Italia Promozione: Mesagne sconfitto anche al ritorno per 4-2. Il trofeo va alla Nuova Spinazzola

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Spinazzola

Serviva un'impresa al Mesagne per ribaltare il 3-1 subito nella finale di andata della Coppa Italia Promozione contro la Nuova Spinazzola. Impresa che, però non è arrivata nonostante i gialloblù abbiano lottato fino all'ultimo: allo stadio Alen Fasciano i padroni di casa si sono imposti anche nel ritorno dell'ultimo atto della competizione, con il risultato di 4-2. La Nuova Spinazzola è andata in vantaggio al 6' grazie al gol da posizione ravvicinata di Ladogana, immediata la risposta degli ospiti con Morelli, che al 17' insaccato un potente diagonale di destro. I biancazzurri subito dopo hanno però nuovamente trovato il vantaggio: ancora una volta a segno Ladogana, abile a girarsi spalle alla porta e a segnare da fuori area (19').

Nella ripresa Ariani al 52', e uno scatenato Ladogana su calcio di rigore al 73' hanno ulteriormente arrotondato il risultato prima della seconda rete del Mesagne, firmata da Schirinzi direttamente da penalty (90').