Coppa Italia Promozione, prima giornata del triangolare: il Mesagne affronterà il Brilla Campi

Ritorna la Coppa Italia della Promozione pugliese, con l'inizio della terza fase che vedrà le sette squadre in corsa divise in un triangolare e in un quadrangolare. Nel primo mini-torneo è inclusa una squadra brindisina, ossia il Mesagne: i gialloblù scenderanno in campo nella gara inaugurale contro il Brilla Campi, allo stadio Guarini (giovedì 12 settembre, calcio d'inizio alle ore 15:00). Riposa, invece, l'Atletico Tricase.

Il Mesagne ha ottenuto l'accesso riuscendo ad avere la meglio sul Ceglie nel derby del secondo turno. Pareggio per 1-1 all'andata, successo per 3-0 nella gara di ritorno. In caso di vittoria la squadra guidata da Franco Ribezzi riposerà nella seconda giornata, atlrimenti se la vedrà subito con l'Atletico Tricase