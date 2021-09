Coppa Italia Serie C, la Fidelis Andria elimina la Virtus Francavilla: 2-1 ai supplementari

La Virtus Francavilla dice addio alla Coppa Italia di Serie C dopo la sconfitta maturata nel secondo turno, sul campo della Fidelis Andria (già affrontata domenica scorsa in campionato e sconfitta grazie al gol di Tulissi, sempre allo stadio Degli Ulivi). Una sfida che si è decisa ai tempi supplementari: nei minuti regolamentari il risultato è stato di 1-1, con la rete ospite di Enyan ad aprire le danze (67') e il rigore realizzato da Bubas proprio al 90'. Ci ha poi pensato Di Noia al 117' a regalare i suoi il pass per la prossima fase della competizione, con un gol realizzato sfruttando un errore in disimpegno della difesa avversaria.

Di seguito il comunicato della Virtus Francavilla pubblicato sui propri canali ufficiali:

Fidelis Andria-Virtus Francavilla Calcio 2-1

Reti: 45’st rig. Bubas, 12’sts Di Noia (FA) 22’st Enyan (VF)

Fidelis Andria: Vandelli, Fontana, Dipinto, Spano (6’ts Di Noia), De Marino (1’ts Venturini), Bordin (26’st Bubas), Nunzella, Gaeta, Pelliccia (33’st Benvenga), Alberti (33’st Casoli), Bonavolontà (6’st Avantaggiato). A disp: Paparesta, Dini, Carullo, Bolognese, Lacassia, Tulli. All. Panarelli

Virtus Francavilla Calcio: Milli, Puntoriere (1’ts Pierno), Ingrosso, Miceli (32’st Idda), Carella, Mastropietro (32’st Tchetchoua), Gianfreda, Delvino, Enyan (32’st Dacosta), Ventola (37’st Pendinelli), Magnavita (37’st Feltrin). A disp: Cassano, Nobile, Maiorino, Ekuban, Prezioso, Dacosta, Padovano. All. Taurino

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Andrea Nasti di Napoli-Emanuele Bocca di Caserta-Mattia Pascarella di Nocera Inferiore)

Note: Ammoniti: Pelliccia, Fontana (FA) Ventola, Pierno, Idda (VF)

Recupero: 2’pt, 3’st, 1’rec sts