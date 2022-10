Coppa Italia Serie C, Virtus Francavilla-Potenza: ecco chi dirigerà l'incontro

Serie C Girone C

Il Sig. Valerio Vogliacco della sezione AIA di Bari sarà l’arbitro di Virtus Francavilla Calcio-Potenza di martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21.00, valevole per il Primo Turno di Coppa Italia di serie C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Rodolfo Spataro della sezione di Rossano e Michele Rispoli della sezione di Locri. Quarto Ufficiale il sig. Vincenzo Marra della sezione di Agropoli.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Bari dirigerà per prima volta i biancazzurri.

Per il sig. Vogliacco 1 presenza in serie C (1 nel girone B), 8 ammonizioni comminate, 1 espulsione (1 doppia ammonizione) e 1 rigore assegnato (1 nel girone B).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla