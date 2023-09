Coppa Italia Serie D, primo turno: per il Fasano c'è l'ostica sfida contro il Team Altamura

La Serie D scalda i motori in attesa dell'inizio del campionato. In questo weekend, precisamente domenica 3 settembre, andrà in scena il primo turno della Coppa Italia di categoria con diverse squadre pugliesi impegnate in campo. Da ricordare che si giocherà in gara secca e che, in caso di paritò nei 90' regolamentari, si stabilirà la squadra qualificata tramite i calci di rigore.

Il rinnovato Fasano guidato da Luca Tiozzo sarà impegnato allo stadio Curlo contro l'ostico Team Altamura, costruito per lottare al vertice del girone H; la partita è in programma alle ore 17:00 di domenica 3 settembre. Nell'edizione 2022/2023 della competizione le due formazioni si sono affrontate nel secondo turno, con i biancorossi che ebbero la meglio per 1-0 tramite l'autogol di Giancarlo Aprile all'11'.