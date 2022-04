Calcio: corso per allenatori dilettanti regionale organizzato dall'Aiac Brindisi

L'Aiac (Associazione italiana allenatori calcio) sezione di Brindisi per conto del settore tecnico della Figc indice il corso per allenatori dilettanti regionale - licenza D che si terrà dal 2 maggio al 25 giugno 2022 presso il "centro sportivo Enzo Tagliente" sito a Carovigno. Il corso abilita ad allenare fino al campionato di Eccellenza e sommato al corso licenza C, riservato alle categorie giovanili fino alla juniores nazionale (escluso campionato Primavera 1-2-3-4), consente di acquisire in automatico la licenza Uefa B, che dà la possibilità di allenare fino alla serie D e tutto settore giovanile fino appunto alla juniores nazionale. Età minima per partecipare è di 23 anni compiuti. Il termine ultimo per la presentazione della domanda scadrà martedì 12 aprile.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle h 18 alla h 22.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.00. È organizzato per le province di Brindisi Lecce e Taranto e si potrà attivare con un minimo di 25 ad un massimo di 40. Le notizie specifiche del bando si possono acquisire cliccando sulla pagina Figc Puglia c.u. n° 343 - 2021/22.

È aperto a tutti: giocatori in attività, ex giocatori, professionisti che gravitano nel mondo del Calcio, ma anche gente comune interessata a questa attività. Il presidente Aiac Br, mister Salvatore Piscopiello (cellulare 3485236210), e il segretario Aiac Br mister Mario Massaro (cellulare 3341162982), sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito. L’Aiac è sempre attenta alle esigenze formative dei propri iscritti e dei potenziali futuri iscritti.