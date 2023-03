Corvino regala in extremis la vittoria al Fasano: Francavilla in Sinni battuto per 2-1

Dopo sei partite (quattro pareggi e due sconfitte) il Fasano è tornato a vincere nel delicato match contro il Francavilla in Sinni. Allo stadio Curlo è finita 2-1, con il risultato che si è sbloccato nel secondo tempo: al 69' Onraita ha portato in vantaggio i padroni di casa grazie ad un colpo di testa, per poi subire il pareggio del Francavilla in Sinni ad opera di Petruccetti (71'); a realizzare il gol decisivo è stato Corvino, direttamente dal calcio di rigore da lui stesso guadagnato (86'). Il Fasano è salito a quota 39 punti.