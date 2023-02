Corvino risponde a Banegas: il Fasano ferma la capolista Cavese (1-1)

Dopo la brutta sconfitta dello scorso turno contro il Bitonto, il Fasano è tornato a muovere la classifica con il prezioso pareggio nel match che ha visto come avversario la Cavese capolista. 1-1 il risultato finale della contesa aperta dal centro di Banegas al 16'; successivamente Corvino ha recuperato il pallone e poi l'ha scaraventato in porta per il definitivo pari (tredicesimo centro stagionale per l'attaccante classe 1991). Il Fasano è così a 35 punti in classifica.