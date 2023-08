Con il Lecco ha conquistato la B: Bunino è il nuovo attaccante del Brindisi

Serie C Girone C

BRINDISI – Fresco di promozione in Serie B con il Lecco, guiderà l’attacco del Brindisi in Serie C. Ora è ufficiale l’acquisto di Cristian Bunino. Il giocatore classe 1996 originario di Pinerolo (Torino) sabato scorso (19 agosto) ha assistito alla cerimonia di presentazione delle maglie di gioco, seduto accanto ad alcuni fra i nuovi compagni di gioco.

Alto 186 centimetri per circa 80 chili di peso, Bunino ha sempre militato fra la serie B, dove ha esordito nel 2012 con la maglia del Vercelli, e la Serie C, fra le file di Livorno, Robur Siena, Alessandria, Pescara, Juventus next generation, Padova, Viterbese, Teramo, Monopoli, Fermana e Lecco. Nel 2018-19, con la Juventus Ng, ha disputato il suo campionato migliore, realizzando nove reti in 33 gare.

Lo scorso anno ha messo ha toccato quota 11 presenza a Lecco, realizzando un solo gol. Stesso bottino di reti anche nella stagione 2021-22 con la Provercelli, in 24 gare disputate.